В Крыму и Севастополе фиксируют снижение потребительского спроса

Крым и Севастополь оказались в числе регионов, в которых в этом году снизился потребительский спрос. Исследование проводило РИА Новости.

Оказалось, что в среднем по стране каждый россиянин увеличил траты почти на 4 тысячи рублей, но этот прирост почти повсеместно «съела» инфляция. В итоге, в целом за первые 7 месяцев текущего года рост потребительского спроса по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду отмечен в 26 регионах. Крым и Севастополь к ним не относятся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК среднемесячные среднедушевые расходы за январь – июль составили 21,2 тысячи рублей, потребительский спрос сократился на 0,7%.

В Севастополе отмечено большее падение – на 2%. Средний расход составил 23,8 тысячи рублей.

«В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит, – отмечают авторы исследования. – Основной удар по спросу был нанесен во втором квартале, что во многом было связано с резким ростом цен в марте. И хотя в последние месяцы динамика инфляции является позитивной, расходы населения в реальном выражении продолжают демонстрировать заметное снижение, во многом за счет непродовольственных товаров и, в особенности, за счет существенно подорожавших автомашин и электроники. Таким образом, спад сохраняется до сих пор, хоть и не такой глубокий, как в апреле-мае».

Симферополь, Лиана Макоба

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