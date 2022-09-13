В Севастополе отмечена острая нехватка врачей первичного звена

В Севастополе зафиксирована острая нехватка врачей первичного звена – об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема возникла с терапевтами, педиатрами, врачами общей практики. По сути, без врача остаются от 40 до 60 участков (цифра меняется от недели к недели). Решать проблему приходится за счет увеличения нагрузки на других специалистов. Правда, платят им за это всего 0,25 или 0,5 ставки, хотя им приходится не только вести плановый прием «за себя и за того парня», но и проводить профосмотры, курировать диспансеризацию и вакцинацию.

Власти города пытаются привлекать к работе студентов и выпускников Крымского и Кубанского университетов, но, поскольку город не может обеспечить молодых специалистов жильем, решить проблему пока не удается.

В Крыму тоже ощущается дефицит медиков. По данным Минздрава РК, минувшим летом медицинские учреждения были укомплектованы кадрами на 86%.

Севастополь, Лиана Макоба

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