«Смерть или тюрьма» – в администрации Зеленского угрожают воспитателям детсадов на освобождённых территориях

Всех, кто сотрудничает с администрацией на контролируемых армией РФ территориях, ждёт неминуемая расправа, независимо от занимаемой должности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник администрации президента Украины Алексей Арестович.

«Коллаборанты, все вот эти приезжающие российские специалисты, члены правительства, которых они назначают, учителя, работники садиков – должны учесть, что они не милые тёти, они преступники. И по отношению к ним не будет никаких сантиментов. Особенно это касается наших. Предатель – это предатель. Лучшее, что вы можете сделать, я хочу к ним обратиться, это свалить в вашу любимую Россию. Потому что в противном случае, погоды стоят такие, что это либо смерть, либо тюрьма», – угрожает Арестович.

Отметим, что на оставленных после «перегруппировки» армией РФ территориях Харьковщины уже начались издевательства и пытки над гражданами, сочувствующими России.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»