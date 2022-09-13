В Севастополе жители многоэтажки задыхаются от трупного запаха

В Севастополе жители многоквартирного дома задыхаются от трупного запаха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема возникла у обитателей пятиэтажки на улице Пролетарской. В одной из квартир умер пожилой мужчина. Соседи узнали о его смерти, когда подъезд наполнился характерным запахом – к этому времени тело пролежало около недели. Спецслужбы убрали останки и опечатали квартиру, но запах остался.

В управляющей компании заявили, что ничем не могут помочь, в правоохранительных органах оправляют в управляющую компанию. Там настаивают: санитарное состояние в квартире должны поддерживать собственники, в данном случае – наследники умершего, передает канал «НТС». Но проблема в том, что у мужчины не было родственников. По крайне мере, соседи о них ничего не знают. Если у пенсионера не осталось наследников, квартира должна отойти муниципалитету, и тогда вопрос придется решать чиновников. Но для этого должно пройти полгода со смерти владельца квартиры.

Севастополь, Лиана Макоба

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