Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма

Госдума прекратила полномочия депутата от Республики Крым Алексея Черняка. Соответствующее решение приняла сегодня нижняя палата российского парламента.

Как уже сообщал «Новый День», Черняк написал заявление о сложении полномочий в начале сентября. Сегодня депутаты его просьбу удовлетворили. По словам Черняка, он решил вернуться в Крым. Правда, его место в республиканском парламенте уже занято – по итогам выборов, завершившихся в минувшее воскресенье, его мандат передан Сергею Ильченко.

Симферополь, Олег Яковенко

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