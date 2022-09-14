В Крыму отправили в отставку главу очередного района

Глава администрации Раздольненского района Крыма ушел в отставку. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в районе должно состоятся выездное заседание Совета министров. Накануне представители республиканской власти проинспектировали территории. По итогам этого объезда глава района и остался без работы.

«Андрей Геннадьевич Захаров написал заявление об увольнении. Кандидатура на должность нового руководителя региона будет представлена 14 сентября. До его официального назначения исполнять обязанности будет первый заместитель главы администрации района Татьяна Валентиновна Шамрай», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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