Феодосию затопило

Сильные дожди подтопили улицы Феодосии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ливни обрушились на город вчера днем. Улицы превратились в реки. На Крымской и бульваре Старшинова вода закрывала автомобилям колеса, в районе порта – доходила до стекол.

МЧС сообщило, что зафиксировано подтопление по 8 адресам. Какие это адреса, не уточняется. Но, судя по выложенным в соцсети фото и видео, масштаб подтоплений может быть гораздо больше.

Феодосия, Лиана Макоба

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