В Крым возвращается 30-градусная жара

В Крым вернется 30-градусная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 3 дня дневные температуры на полуострове составят +24 – +28 градусов, а выходные преодолеют 30-градусную отметку.

Так, в субботу, 17 сентября, и в воскресенье, 18 сентября, столбики термометров могут подняться до +32. Жарче всего будет в центральных и северных районах полуострова.

Добавим, что температура воды у крымского побережья колеблется от +20 до +24 градусов. Самяа прохладная – в Азовском море и Керченском проливе, самая теплая – в Ялте.

Симферополь, Лиана Макоба

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