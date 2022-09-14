В Крыму привлекли к ответственности организаторов свадьбы, на которой включили гимн террористической организации

В Крыму привлекли к ответственности организаторов и участников свадьбы, использовавших в программе гимн организации, признанной в России террористической.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», свадьба состоялась 10 сентября в Бахчисарае. Гости пели и танцевали под боевую песню украинского нацбатальона «Азов», который в начале августа Верховный суд России признал террористической организацией, запретив его деятельность на территории РФ. Видео свадьбы выложили в соцсетях.
«Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста», – сообщили в Бахчисарайском районном суде.
В правоохранительных органах уточнили, что к ответственности привлечены 6 человек:
владельца ресторана отправили под арест на 15 суток,
диджея и танцовщицу – на 10 суток,
мать жениха – на 5 суток,
мать невесты и жена владельца ресторана, воспитывающие несовершеннолетних детей, оштрафованы на 50 тысяч рублей каждая.
Само заведение закрыто – пока на проверку.
Бахчисарай, Олег Яковенко
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