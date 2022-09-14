«Харьковский успех» может обернуться разгромом для ВСУ – украинский генерал

Быстрому продвижению украинской армии на Харьковском направлении радоваться совершенно преждевременно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», – об этом в Киеве заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-заместитель командующего АТО в Донбассе генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, в Харьковской области может повториться ситуация с первоначальным успехом украинской армии во время АТО 2014 года. Тогда ВСУ дошли до российской границы, а затем ополчение Донбасса с помощью ударов артиллерии РФ с территории России смогло опрокинуть, а впоследствии окружить и разгромить наступающие силы Киева.

«То, что освободили Харьковскую область – чудесно и прекрасно, то, что мы вышли на государственную границу на определенных участках – это чудесно. Но в чем состоит проблема, которую я вижу на данный момент? Лишь бы мы не повторили ошибки 14-го года, когда наше успешное наступление потом было сведено к нулю фланговым ударом Российской Федерации», – предупредил генерал.

«Такая же ситуация может повториться и тут, потому что мы дошли до границы, за границу мы не идем и непосредственно продолжаем наступление на юго-восток вдоль границы, а враг может абсолютно безнаказанно ударить всеми силами в тыл наступающим. На данном этапе мы же придерживаемся в определенных моментах юридических нюансов, потому что у нас состояние войны с Российской Федерацией не объявлено, военное положение введено, а состояние войны не объявлено, потому враг может накапливать и перебрасывать свои силы до российско-украинской границы как ему захочется. Поэтому я в этом вижу угрозу», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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