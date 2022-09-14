Верховная рада установит тюремный срок за российское гражданство

Минреинтеграции Украины совместно с генеральной прокуратурой, СБУ, «правозащитниками» и депутатами Верховной рады разработали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение российского паспорта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-премьер украинского кабмина Ирина Верещук.

Уголовная ответственность будет предусмотрена за получение гражданства и/или паспорта РФ должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены. За пропаганду, публичные призывы, принуждение к получению такого документа.

В ведомстве добавили, что получение российского паспорта «оправдано для граждан только в случае, когда человек с помощью этого «документа» пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину». Однако такие первоначальные «благие намерения» гражданин ещё должен будет доказать в следственных органах.

После утверждения в Верховной раде документ будет подписан президентом Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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