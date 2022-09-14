Тайвань в информационной войне с Китаем возьмёт за основу украинские интернет-мемы

Властям Тайваня понравились антироссийские «юмористические» ролики и интернет-мемы, которые использует украинская пропаганда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Reuters со ссылкой на министров тайваньского правительства.

«Мы изучаем опыт вторжения России на Украину в феврале. Мы обнаружили, что весь мир может знать, что там происходит в режиме реального времени», – утверждает глава министерства по цифровым технологиям Тайваня Одри Тан.

Она добавила, что в планах у Тайваня провести испытания спутников стоимостью 550 миллионов тайваньских долларов и развивать активное использование социальных сетей. Особенно чиновнице понравилось, как откровенные фейки можно удачно продвинуть под видом весёлых картинок.

«Мы публично заявляем, что наша стратегия – это «юмор вместо слухов». Как мы видели на примере Украины, есть также люди, которые используют идеи комедии, конечно же, интернет-мемы, чтобы распространять сообщения, которые подбадривают людей», – заявила Тан.

Симферополь, Валентин Карамазов

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