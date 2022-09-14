В Крыму ожидается штормовой ветер

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, днем 15 сентября на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду. По школе Бофорта это соответствует шторму: ветер может валить слабо укрепленные конструкции, разрушать крыши зданий. Высота морских волн достигает 10 метров, их гребни начинают опрокидываться и рассыпаться в брызги, которые ухудшают видимость.

В связи с этим крымчанам и туристам рекомендуют не выходить в море, горы и леса; не находиться и не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть предельно осторожными на дороге.

Вместе с тем, 15-17 сентября в южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, что в сочетании со штормовым ветром чревато природными пожарами. Поэтому нужно соблюдать осторожность в обращении с огнем.

Симферополь, Лиана Макоба

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