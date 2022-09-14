В Крыму лишившихся дома из-за наводнения отправили жить в заброшенный медпункт

В Крыму семью, лишившуюся дома из-за наводнения, оставили без жилья.

Как уже сообщал «Новый День», село Марфовка, расположенное в Ленинском районе, за два месяца из-за сильных осадков затопило в третий раз за два месяца. Вода и сель снесли несколько домов, без жилья остались три семьи. Одной из них сначала пришлось ночевать в машине.

После того, как о ситуации в Марфовке начали писать СМИ, их поселили в гостинцу, пообещав решить вопрос с жильем за несколько дней.

«Решили его так: упихали людей в старый медпункт, заваленный хламом, в котором не работает унитаз. Неотапливаемый. Вот тут, говорят, и живите, сколько хотите, потому что официального статуса жертв стихии у вас нет, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – По словам пострадавших, на новый дом им сказали не рассчитывать».

Керчь, Олег Яковенко

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