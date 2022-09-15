После непродолжительного снижения в Севастополе вновь подскочила выявляемость коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатели пошли на спад 8 сентября – за прошедшую неделю заболеваемость снизилась с 243 до 46 случаев в сутки. Но вчера опять подскочила: 14 сентября выявлено 238 вновь заболевших, 17 человек госпитализировано с тяжелыми формами инфекции, 1 человек скончался.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зарегистрировано без малого 92,5 тысячи инфицированных. Жертвами ковида стали 2 тысячи 430 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

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