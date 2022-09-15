В Севастополе разыскивают сбежавшую к морю самку дикобраза

В Севастополе разыскивают сбежавшую самку дикобраза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животное по имени Вилка жило на одной из севастопольских ферм и пропало еще 7 сентября. Найти ее не могут до сих пор. Севастопольцы сообщают, что какого-то дикобраза видели в Инкермане. Если это Вилка, то за неделю она преодолела 10 километров.

Кстати, дикобразиха ушла не одна, а с младшим другом Ножиком: они вместе перегрызли прутья вольера. Самцу воля не понравилась, и он вернулся домой, а любопытная Вилка отправилась изучать мир.

По словам одного из сотрудников фермы, сначала дикобраза заметили на одном из режимных объектов, но владельцев животного туда не пустили. Где сейчас Вилка, хозяева не знают.

«Проблема в том, что ее так просто не возьмешь, это не кошка и не собака, – цитирует сотрудников фермы «Комсомолськая правда». – Поэтому мы просим людей, чтобы они, по возможности, ее загнали хотя бы в угол, или заперли где-то. У нас машина стоит на старте, мы в любой момент можем приехать».

Напомним, что дикобразы – грызуны среднего размера, хорошо известные своей способностью защищаться, вгоняя колючие иглы в нападающих. Вопреки распространенным мифам, они не стреляют иглами, а вонзают их при близком контакте. Достать застрявшую в теле иглу не просто, плюс во время укола в организм может быть занесена инфекция.

Поэтому дикобраза лучше не трогать.

Севастополь, Лиана Макоба

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