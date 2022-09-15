Крымчан, незаконно получивших 47 млн рублей, освободили от наказания

В Керчи вынесли приговор по делу об организации подпольного казино.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, двое керчан с января по май 2019 года организовали залы виртуальных игровых автоматов в нескольких населенных пунктах полуострова.

Один из них контролировал залы, начислял заработную плату, подбирал и инструктировал персонал, собирал выручку и передавал их подельнику.

К своей деятельности мужчины привлекли еще 17 человек, которые исполняли функции администраторов игорных залов. Следствию удалось доказать незаконный доход составил 47 млн рублей.

К уголовной ответственности по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны) были привлечены 19 человек. Один из них в ходе следствия скончался, поэтому дело в отношении него закрыли.

Суд приговорил организаторов сети к 1 году 10 месяцам и 1 году 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но их освободили в зале суда, так как и зачелся срок нахождения под арестом во время следствия.

Еще 16 подсудимых получили от 10 месяцев до 1 года 5 месяцев лишения свободы условно.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»