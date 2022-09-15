Инкерману и Балаклаве отказали в новом статусе и точках роста

Инкерман и Балаклава не смогут получить статус малых городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой присвоить этим населенным пунктам, входящим в состав Севастополя, особый статус выступил вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев. Свое предложение он обосновал необходимостью реализации нацпроекта «Образование».

Дело в том, что в рамках нацпроекта в малых городах за счет федерального бюджета создаются «точки роста» – центры подготовки детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям. В школах, где появляются такие центры, обновляется материально-техническая база, позволяющая по-новому подойти к обучению детей по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и так далее.

Территории большого года на такое финансирование рассчитывать не могут.

Однако Законодательное собрание Севастополя сочло изменение статуса Балаклавы и Инкермана нецелесообразным и невозможным: депутаты сослались на то, что в федеральном законодательстве об административно-территориальном делении такие объекты как «малые города» отсутствуют.

Севастополь, Лиана Макоба

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