«Обогреваем одну комнату в квартире» – украинские энергетики дают советы на зиму

Украинцы уже сейчас должны готовиться к различным «неординарным мерам», чтобы не замёрзнуть в своих домах зимой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Если люди находятся в многоквартирном доме, нужно провести общение с соседями. Нужно понять, какая есть возможность работы электрообогревателей, которые будут покупать люди и которые будут включать, потому что уже есть заявления о том, что температура будет ниже, и люди будут мерзнуть, искать комфортные температуры. Поэтому на уровне ОСМД люди должны договориться, какое количество комнат готовы прогревать до комфортной температуры. Не всю квартиру, а всё-таки, комнаты. Какое количество электроприборов могут включить. То есть, если это электроприборы, то должно быть два, три, максимум – четыре, в зависимости от выделенной мощности на каждую квартиру. Если люди одномоментно в холодные периоды суток будут включать большое количество отопительных приборов, сгорит внутридомовая проводка, а дальше – сутки и более ремонтных работ. Люди потеряют электроснабжение и возможность находиться в квартирах», – предупредил он.

Экс-министр призвал всех, у кого есть такая возможность, переселиться в сельскую местность.

«Посоветовал бы людям найти варианты, позвонить друзьям, родственникам. Если у них пропадает тепло- или энергообеспечение, переехать к ним на некоторое время, на момент, пока коммунальные службы, энергетики восстанавливают системы. Должен быть алгоритм действий на краткосрочный период, когда есть вариант переехать и переждать. Также не откидывал бы возможность, если вдруг будет критическая ситуация в прифронтовых регионах и при ракетных обстрелах, посмотреть – может быть, действительно есть старые дома в селах, у знакомых приехать, посмотреть, в каком состоянии печи, обеспечение дров. И задуматься над приобретением генераторов», – приводит слова украинского энергетика «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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