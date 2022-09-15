Крым не досчитался четверти туристов, но надеется на осень

Спрос на организованный отдых в Крыму сократился примерно на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам августа Крым не досчитался 20% – 25% туристов, Анапа, в которой тоже не работает аэропорт, снизила показатели 7% – 10%, Геленджик сохранил прошлогодние объемы, а Сочи вышел в плюс, сообщил Ромашкин.

По словам эксперта, в конце июля – начале августа все курорты показали неожиданный рост. Скорее всего, туристы поняли, что ждать открытия авиасообщения не стоит и отправились к морю другими видами транспорта.

«Август по турпотоку был сопоставим с результатами прошлого года и даже немного лучше, – цитирует эксперта «Коммерсант». – Это позволило улучшить общий результат с начала года. Падение уменьшилось, но полностью его закрыть не удалось».

Ситуацию надеются поправить за счет программы туристического кешбэка.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, всего в России за 2 недели продаж программой воспользовалось чуть более 600 тысяч человек – это рекорд за такой короткий срок.

В рамках программы объемы бронирования на межсезонье выросли в 3 раза. Куплено туров на 14,3 млрд рублей.

«На сентябрь были очень популярны круизы, для осенних поездок люди в основном выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города. ⛷ Помимо осенних поездок активно шли бронирования на горнолыжные курорты», – рассказала Догузова, уточнив, что в первую пятерку популярных направлений вошли Краснодарский край, Кавминводы, Петербург, Москва и Крым.

В рамках программы объемы бронирования на межсезонье выросли в 3 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

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