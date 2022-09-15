Благоустройство по-крымски: уничтожается все, что не вписывается в шаблон

Жители Крыма не довольны программами благоустройства. Они утверждают, что все территории оформляются по единому шаблону, при этом все, что не вписывается в этот шаблон, варварски уничтожается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная жалоба поступила главе РК Сергею Аксенову из Керчи:

«Какое может быть процветание Крыма, если, например, в Керчи во дворах уничтожают деревья, посаженные жильцами домов, для того, чтобы сделать дворы «по шаблону»? – написали горожане на странице главы Республики в соцсетях. – Неужели нельзя вставить эти деревья в детскую площадку, а не вырубать деревья, и дети потом будут играть под палящим солнцем? Зеленый город постепенно превращается в город бетона и асфальта! Можно же хоть немного подкорректировать, а не просто уничтожать? Жители дворов стучат во все двери, но от них просто отмахиваются. Если с такими темпами Крым будет «благоустраиваться», то от курорта ничего не останется».

Как оказалось, этот случай не единичный: «Гвардейское – вырубили более 30 деревьев, делают «шаблонный двор», – пишут из Симферопольского района.

«Кто-нибудь посмотрите, во что превратилась недавно отремонтированная площадка возле ДКП в Симферополе. Это кошмар», – вторят из крымской столицы.

«Тенденция на «уничтожение» дворовых территорий на лицо. Вместо того, чтобы внести коррективы в планы обустройства дворов их делают одинаковыми. Я помню, меня и сестру мама всегда водила в разные дворы, так как они были непохожи. А тут: горка – труба, песочница, качели – и все это в центре площадки. Сколько ребятни этими качелями получили».

Ни чиновники местных администраций, ни представители правительства Крыма, ни сам Аксенов на эти жалобы не реагируют.

Керчь, Лиана Макоба

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