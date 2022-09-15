В немецком Гамбурге отменён концерт украинской рок-группы «Вопли Видоплясова». Выступления ждали многочисленные украинские беженцы в Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил солист группы Олег Скрипка.

По его словам, в отмене концерта виновата «российкая пропаганда» и «лично Путин», которые внушили немецким властям, что «украинцы – это фашисты, и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни».

Впрочем, причина оказалась куда прозаичнее – организаторы не смогли продать билеты на выступление украинского рок-коллектива, а муниципалитет Гамбурга отказался брать расходы на себя.

Как известно, сам Олег Скрипка запомнился крайне русофобскими и человеконенавистническими высказываниями в адрес соотечественников юго-востока Украины.

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ», – говорил украинский рок-музыкант.

Симферополь, Валентин Карамазов

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