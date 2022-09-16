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Пятница, 16 сентября 2022, 13:45 мск

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Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 202 тысячи

Официальное число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 202 тысячи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК выявлено 468 вновь заболевших, с тяжелыми формами инфекции госпитализированы 56. 1 человек скончался.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 202 тысячи 151 случай ковида. Жертвами инфекции стали 5 тысяч 372 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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