Стоимость квадратного метра в новостройках Крыма выросла в 1,5 раза

Стоимость квадратного метра в крымских новостройках за год выросла почти в 1,5 раза. Об этом сообщила директор по инвестициям федерального девелопера «Неометрия» Юлия Сидская.

«Средняя стоимость метра в новостройках Крыма в августе 2022 года составила 129,4 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 40,6 тысячи, или на 45,7%», – отметила она.

Самый высокий рост – более чем в 2 раза – зафиксирован в Ялте и Алуште. Там же отмечается и самая высокая цена одного квадрата: 200 – 250 тысяч рублей.

Снижение стоимости квадратного метра наблюдается только в классе премиум, и то всего на 4%.

При этом в Крыму фиксируется значительное сокращение продаж недвижимости.

Симферополь, Лиана Макоба

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