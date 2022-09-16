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Понедельник, 19 сентября 2022, 01:24 мск

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Президент Финляндии получил от Зеленского «полезную информацию о боевой обстановке»

Президенты Финляндии и Украины Саули Ниинистё и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Финляндии.

Ниинистё прокомментировал беседу и заявил, что они с Зеленским обсуждали санкции против РФ и «ситуацию на фронте».

«В нашем телефонном разговоре президент Зеленский дал полезную информацию о боевой обстановке и продвижении украинских сил. Мы также говорили о продолжающейся помощи Финляндии Украине и санкциях против России», – сказал Ниинистё.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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