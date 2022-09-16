Путин пообещал «сделать всё, чтобы это прекратилось» на Украине

Россия понимает озабоченности Индии по ситуации на Украине и предпримет все меры для прекращения конфликта. Однако Киев не желает идти на переговоры и прекращать боевые действия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава российского гоударства заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС в Самарканде.

Тем не менее, он пообещал индийскому премьеру держать его в курсе ситуации вокруг украинского кризиса.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине. Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее. К сожалению только, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путём, как они говорят – «на поле боя». Но, тем не менее, мы вас будем держать в курсе того, что там происходит», – сказал Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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