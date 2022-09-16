В ДНР национализировали всю собственность украинских мобильных операторов

На территории Донецкой народной республики национализировали вышки, оборудование и другие активы украинских мобильных операторов «Киевстар», «Лайфселл» и «Тримоб».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, ранее местный республиканский оператор сотовой связи «Феникс» окончательно отказался от украинского кода «+38 071».

Симферополь, Валентин Карамазов

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