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Воскресенье, 18 сентября 2022, 01:29 мск

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В ДНР национализировали всю собственность украинских мобильных операторов

На территории Донецкой народной республики национализировали вышки, оборудование и другие активы украинских мобильных операторов «Киевстар», «Лайфселл» и «Тримоб».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, ранее местный республиканский оператор сотовой связи «Феникс» окончательно отказался от украинского кода «+38 071».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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