Совмин Крыма подготовил к продаже уникальные коллекционные вина «Коктебеля»

Правительство Крыма озаботилось изъятием имущества частных винзаводов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжением Совмина РК №1357-р за ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» на праве оперативного управления закрепляется недвижимое имущество – нежилое здание площадью 888,8 квадратных метров (кадастровый номер 90:01:010101:381), расположенное в Бахчисарае по адресу улица Подгородняя, д 89б. Таким образом выполняется соответствующее решение суда.

Это двухэтажное здание постройки 1997 года до недавнего времени было разливочным цехом ООО Крымская винно-коньячная компания «Бахчисарай». И изъято у него судом («из чужого незаконного владения») по иску минимущества Крыма. Информация о здании вносится в Реестр имущества, находящегося в собственности Республики Крым. То есть в дальнейшем оно может быть, например, продано.

Интересно, что соответчиком по делу был Бахчисарайский горсовет. КВВК «Бахчисарай» принадлежит известному в Крыму виноделу Валерию Захарьину – владельцу нескольких винных торговых марок. Но, видимо, авторитета этого предпринимателя не хватило для того, чтобы отстоять в судах свое имущество. Напомним, виноградниками и винодельнями в Крыму владеют такие влиятельные структуры как банк «Россия» и ВТБ.

За несколько дней до этого Совмин Крыма издал распоряжение №1345-р, тоже касающегося виноделия. Тем документом в состав казны РК включено движимое имущество, расположенное по адресу: Феодосия, Коктебель, улица Юнге – 1,

В двух цехах (площадью 504 кв .м, и 11 тыс 457 кв.м), которыми с некоторых пор владеет ООО «Завод марочных вин «Коктебель», как оказалось, до сих пор хранятся 176 тыс 500 бутылок вина и 1,68 млн литров вина в бочках, изготовленных еще прежними хозяевами виноградников и винзавода.

Имущество, которое считало своим ООО КД «Коктебель», было создано на базе государственного предприятия совхоз-завод «Коктебель» и его правопреемника – ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель».

Еще в 2020 году суд признал право собственности на это движимое имущество за Республикой Крым. Тогда же суд уточнил: коллекционный виноматериал с момента принятия компетентными органами нормативных актов получил специальный статус, был ограничен в гражданском обороте и мог быть реализован исключительно в соответствии с требованиями установленными в Положении об энотеке в ЗАО «ЗМВК» «Коктебель».

Спорный коллекционный виноматериал КД «Коктебель» оценивал в 58 млн 937 тыс руб.

Список содержал 112 строк, в которых вино измерялось бутылками: «Траминер десертный» 1994 года – 4 тыс 581 бутылка, «Мадера» 2003 года – 2 тыс 998 бутылок, «Мадера» 1968 года – 90 бутылок.

Еще в 73 пункта списка виноматериалы измеряются декалитрами (то есть – ведрами по 10 л). Там, например, «Пино гри десертное» 2008 года – 6 тыс 134 дал, «Портвейн белый» 1990 года – почти 8 тыс дал и так далее.

Любопытно, что в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в суде выступало ООО «Завод марочных вин Коктебель».

Опыт предыдущих манипуляций с имуществом совхоза-завода «Коктебель» подсказывает, что скоро собрание коллекционного вина может быть недорого продано ООО «Завод марочных вин «Коктебель», которое работает на землях и мощностях старого советского завода.

В Крым оно зашло в 2014 году, сначала арендовало виноградники у обанкротившегося завода – по весьма умеренной стоимости (10 тыс 590 руб в год за 43 гектара), а потом каким-то образом получило их в собственность.

В начале этого года они же – производители спирта из Гатчины за 110 млн рублей купили остатки завода – 73 строения в поселках Щебетовка, Курортное и Наниково, все принадлежащие заводу земли и оставшееся движимое имущество.

Почему правительство Крыма вспомнило о решении суда и только через два года собралось его выполнить – неизвестно. Но, возможно, продажа большой партии уникального коллекционного вина завершит передел собственности на той части Крымского полуострова, которая когда-то называлась Страной Коньяков.

Симферополь, Ольга Картошина

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