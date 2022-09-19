Неделя на Черноморском побережье России начинается с непогоды

Неделя в Крыму и Краснодарском крае начинается с непогоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением контрастного холодного фронтального раздела 19 сентября на полуострове ожидаются дожди, местами сильные, грозы, ветер усилится до 20-25 м/с, на ЮБК и в горах – до 30-35 м/с. Температура воздуха 19 сентября понизится на 10-12 градусов и составит: днем 17-22 градуса, ночью 8-13.

При этом я в южных и восточных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

К капризам стихии нужно быть готовым и в Краснодарском крае: там тоже ожидаются грозы, град и сильный ветер. Уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок, в море возможно образование смерчей.

Симферополь, Лиана Макоба

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