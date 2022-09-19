В Крыму нашли клад времен Александра Македонского

Участники Мирмекийской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили в Крыму клад времен Александра Македонского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея, при раскопках античного городища Мирмекий, расположенного на северном берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса, найден практически неповрежденный небольшой глиняный кувшин, в котором находились 26 монет с именем Александра Македонского и 4, отчеканенные в период правления его брата Филиппа ΙΙΙ Арридея, наследовавшего престол после смерти великого завоевателя Востока.

На лицевой стороне монет изображена голова богини Афины в коринфском шлеме, украшенном изображением змеи или грифона. На оборотной стороне – отчеканена крылатая богиня победы Ника с мачтой корабля и венком в руках. Там же помещено имя царя и дополнительные знаки, которые ставились на разных монетных дворах державы Александра Великого.

Монеты Филиппа отличаются от монет Александра только именем царя. Предварительный анализ показал, что монеты клада были отчеканены в городах Македонии и севера Эгейского моря. Контекст находки позволяет предположить, что клад был спрятан в городском доме в последние два десятилетия IV века до нашей эры.

«Открытие такого клада на территории Боспорского царства можно считать уникальным и удивительным событием, так как раньше подобные монеты из этого региона в руки ученых попадали только в единичных экземплярах, – рассказали в Эрмитаже. – Находка стала крупнейшим кладом золотых раннеэллинистических статеров на Боспоре. По удивительному совпадению это открытие было совершено в тот же день, с разницей в 19 лет, когда в Мирмекии был обнаружен клад из 99 электровых монет города Кизика – «кизикинов», так же не имеющий аналогов в Северном Причерноморье».

Клад передан на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, где продолжается его научное изучение.

Помимо клада в полевом сезоне 2022 года, Мирмекийской археологической экспедицией было сделано множество других редких находок и научных наблюдений. Особо отмечаются крупные фрагменты двух античных писем на свинце, которые встречаются исключительно редко. Одно такое целое письмо было найдено в Мирмекии в 2017 году, теперь коллекция пополнилась.

Керчь, Лиана Макоба

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