В Крыму за взятку задержали сотрудника МЧС

В Крыму задержали начальника отделения надзорной деятельности по Первомайскому району республиканского управления МЧС России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину обвиняют в получении взятки за бездействие.

По данным следствия, в августе один из жителей Первомайского района предложил сотруднику 25 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к ответственности за выявленное нарушение. Инспектор на сделку согласился. Сначала ему передали 15 тысяч рублей, через некоторое время – еще 10 тысяч. После этого сотрудника МЧС задержали оперативники ФСБ.

Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста – пока на 2 месяца.

Симферополь, Олег Яковенко

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