В Крыму обвалился рынок ипотеки

В Крыму резко упал интерес к ипотеке – количество выданных кредитов в первом полугодии текущего года снизилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с января по июнь включительно в крымских банках оформлено 2 тысячи 98 ипотечных займов на общую сумму 6,59 млрд рублей. Это меньше на 47% в количественном и на 38% в денежном выражении, чем в за первые 6 месяцев 2021 года. При этом средний размер ипотечного кредита в 2022 году составил 3,1 млн рублей против 2,7 млн в 2021.

Основными факторами, повлиявшими на рынок ипотеки в Крыму в 2022 году, стали изменения ключевой ставки и усиление экономической неопределенности на фоне санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. Дополнительное влияние на снижение кредитной активности оказало ускорение темпов роста цен на первичном и вторичном рынке жилья, в том числе из-за роста цен на строительные материалы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Крымское отделение Южного ГУ Банка России.

Рынок ипотеки в Крыму отличается более высоким спросом на вторичную недвижимость (это связано с недостаточными объемами новостроек), а также большим процентом неместных заемщиков (приезжие с материка покупают жилье для отдыха либо для сдачи в аренду). Например, в последние годы не менее 60% жилья на побережье покупали жители других регионов России. Но с конца февраля, по оценкам экспертов, число приезжих покупателей сократилось наполовину.

Любопытно, что, несмотря на резкое сокращение спроса и рост предложения, недвижимость в Крыму – как новостройки, так и на вторичном рынке – продолжает дорожать: застройщики ожидают возвращения покупателей, поэтому активно скидки не предлагают, отмечают эксперты.

В целом, портфель по ипотеке в Крыму составляет около 42 млрд рублей, что на 35% выше аналогичного показателя прошлого года. такую же дату прошлого года.

Симферополь, Олег Яковенко

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