В Севастополе закончились деньги на содержание общественных туалетов

В Севастополе закончились деньги на содержание мобильных туалетов. Об этом заявили в ГБУ «Парки и скверы».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о синих кабинках-биотулетах, которые используются в общественных местах, где нет стационарных уборных. В минувшем году на их содержание из городского бюджета выделили 19 млн 200 тысяч рублей, в текущем – на 400 тысяч меньше. И деньги уже закончились.
ГБУ «Парки и скверы» уверяют, что отсутствие финансирования – ситуация временная, но когда она разрешится, не уточняют.
Горожанам история не понравилась: менее месяца назад в соцстеях активной обсуждался вопрос нехватки общественных туалетов, а теперь перестали работать и те, что были.
«Стыд и позор! Тогда и парки закройте! Сами понимаете, что народ всё равно вынужден будет справлять нужду, где придётся!» – возмущаются горожане.
«Помнится, ещё лет 5 назад рапортовали, что 20 или около этой цифры стационарных туалетов города отремонтируют и введут в эксплуатацию. И что-то пошло не так... Закупили мобильные. И опять пошло не так... Видимо, пословица о плохом танцоре актуальна. Финансисты-плановики виновны, что денег нет на обслуживание? Или набрали некомпетентных, но дорогих сердцу работников?»
К пока еще действующим стационарным уборным у севастопольцев тоже есть серьезные претензии:
«Мало толку от стационарных туалетов: в парке Победы на пляже сделали туалет для лилипутов или гномов – просто позорище...»
«Мои 50 кг в этой коробке не помещались: он реально для гномов. Очень худых гномов. Прям, которые при смерти от истощения».
«В администрации из солидарности закройте толчки…», – предлагают раздосадованные горожане.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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