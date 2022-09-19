В Севастополе закончились деньги на содержание общественных туалетов

В Севастополе закончились деньги на содержание мобильных туалетов. Об этом заявили в ГБУ «Парки и скверы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о синих кабинках-биотулетах, которые используются в общественных местах, где нет стационарных уборных. В минувшем году на их содержание из городского бюджета выделили 19 млн 200 тысяч рублей, в текущем – на 400 тысяч меньше. И деньги уже закончились.

ГБУ «Парки и скверы» уверяют, что отсутствие финансирования – ситуация временная, но когда она разрешится, не уточняют.

Горожанам история не понравилась: менее месяца назад в соцстеях активной обсуждался вопрос нехватки общественных туалетов, а теперь перестали работать и те, что были.

«Стыд и позор! Тогда и парки закройте! Сами понимаете, что народ всё равно вынужден будет справлять нужду, где придётся!» – возмущаются горожане.

«Помнится, ещё лет 5 назад рапортовали, что 20 или около этой цифры стационарных туалетов города отремонтируют и введут в эксплуатацию. И что-то пошло не так... Закупили мобильные. И опять пошло не так... Видимо, пословица о плохом танцоре актуальна. Финансисты-плановики виновны, что денег нет на обслуживание? Или набрали некомпетентных, но дорогих сердцу работников?»

К пока еще действующим стационарным уборным у севастопольцев тоже есть серьезные претензии:

«Мало толку от стационарных туалетов: в парке Победы на пляже сделали туалет для лилипутов или гномов – просто позорище...»

«Мои 50 кг в этой коробке не помещались: он реально для гномов. Очень худых гномов. Прям, которые при смерти от истощения».

«В администрации из солидарности закройте толчки…», – предлагают раздосадованные горожане.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»