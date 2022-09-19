В Севастополе на очередном кладбище обнаружили очередную свалку

В Севастополе на очередном кладбище обнаружили очередную свалку строительного мусора.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, на кладбище «Мекензиевы горы», а также на прилегающей территории специалистами Севприроднадзора выявлено незаконное размещение строительных отходов различного морфологического состава. По результатам проведения геодезических и топографических работ установлена общая площадь загрязнения – более 12 тысяч квадратных метров.

В пробах почвы, отобранных на верхней и нижней площадках кладбища, выявлены превышения концентрации нефтепродуктов, хлорид-ионов и аммония.

Земельный участок, на котором размещены отходы, принадлежит городу Севастополю и передан на праве постоянного бессрочного пользования государственному бюджетному учреждению «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

«Ввиду неисполнения ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя» обязанности по надлежащему содержанию территории кладбища, природоохранным прокурором в Ленинский районный суд города Севастополя направлено исковое заявление о возложении на учреждение обязанности привести замусоренную территорию в первоначальное состояние путем освобождения от отходов строительства», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, к административной ответственности привлечены лица, осуществлявшие транспортировку строительных отходов на территорию кладбища.

Севастополь, Олег Яковенко

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