В Севастополе умудрились украсть гараж со всем содержимым

В Севастополе украли гараж со всем содержимым.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении МВД, преступление было совершено в Инкермане. 50-летний мужчина арендовал автокран и похитил металлический гараж, в котором находились автомобиль «ЗАЗ-968» и мотороллер.

Гараж и «Запорожец» он сдал на металлолом, а мотороллер продал через Интернет.

Вора задержали.

Севастополь, Олег Яковенко

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