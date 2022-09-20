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Вторник, 20 сентября 2022, 11:57 мск

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В Севастополе умудрились украсть гараж со всем содержимым

В Севастополе украли гараж со всем содержимым.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении МВД, преступление было совершено в Инкермане. 50-летний мужчина арендовал автокран и похитил металлический гараж, в котором находились автомобиль «ЗАЗ-968» и мотороллер.

Гараж и «Запорожец» он сдал на металлолом, а мотороллер продал через Интернет.

Вора задержали.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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