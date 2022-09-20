В Севастополе умудрились украсть гараж со всем содержимым

В Севастополе украли гараж со всем содержимым.
Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении МВД, преступление было совершено в Инкермане. 50-летний мужчина арендовал автокран и похитил металлический гараж, в котором находились автомобиль «ЗАЗ-968» и мотороллер.
Гараж и «Запорожец» он сдал на металлолом, а мотороллер продал через Интернет.
Вора задержали.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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