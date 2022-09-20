Крым может потерять часть новогоднего турпотока: полуостров пока не пользуется спросом у тех, кто уже начал планировать путешествие на конце декабря – начало января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители России начали активно бронировать отели на новогодние праздники. В лидерах Москва, Санкт-Петербург и Сочи. А вот Крыма нет пока даже в первой десятке, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Для полуострова это нетипично: последние несколько лет Крым входил в первую пятерку новогодних направлений на всех этапах бронирования. Впрочем. ситуация объяснима. Аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт, железнодорожный маршрут для многих регионов страны по-прежнему недоступен, а добираться в Крым на собственном автомобиле или с пересадками зимой да еще в условиях ограниченного времени желающих пока немного.

Напомним, проблемы с логистикой привели к тому, что на майские праздники турпоток, согласно официальным данным, сократился на 36%, а по итогам 8 месяцев текущего года – на 20%.

Симферополь, Лиана Макоба

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