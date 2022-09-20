Украинские беженцы начали устраивать в Польше забастовки

Украинские беженцы начали организовывать в Польше протестные акции. Причина – нарушения трудовых прав: работать приходится очень много, а платят очень мало.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из забастовок прошла на заводе по производству новогодних украшений в Гливице: там с украинских сотрудников высчитывают деньги за время, потраченное на обед, при этом рабочий день может достигать 15 часов.

«Есть смены по 12 и даже 15 часов, много ночных. Все оплачивается по одному тарифу – 15-16 злотых в час, – цитирует одного из участников забастовки Страна.ua. – За день это 160 злотых или чуть больше 30 евро. В месяц – порядка 600 евро, если работать с двумя выходными. Многие, чтобы больше заработать, готовы пахать по 15 часов, и в выходные, набивают часы».

При этом, по словам беженцев, польские коллеги работают по другим графикам и за другие деньги.

На других предприятиях ситуация осложняется условиями проживания: украинцы, работающие на заводе под Вроцлавом, жалуются, что им приходится ночевать в маленьких комнатах с большим числом соседей, потому что они их доход не позволяет снять отдельную комнату.

Варшава, Платон Ефимчук

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