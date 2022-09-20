Крым и Краснодарский край предупредили об угрозе смерчей

Жителей Черноморского побережья России и туристов предупреждают об опасности смерчей и других неблагоприятных природных явлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты ВНИИ ГОЧС России ставили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на ближайшие семь дней.

По оценке ученых института, на черноморском побережье Республики Крым и Краснодарского края возможно формирование смерчей. Кроме того, в горных районах велик риск схода оползней и селевых потоков. Особенно это актуально для Кубани и республик Северного Кавказа.

А вот в Крыму, как и во всем Южном федеральном округе, из-за большой разницы дневных и ночных температур возможно образование сильных туманов, способных создать проблемы на дорогах.

Симферополь, Лиана Макоба

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