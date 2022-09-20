В Севастополе начали устраивать строительные свалки на детских площадках

В Севастополе строители, завалив мусором все возможные кладбища, начали устраивать свалки на детских площадках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гора строительных отходов появилась рядом с игровой зоной возле дома №7 на улице Генерала Мельника. Горожане зафиксировали КАМАЗ, который привез загрязненный грунт, на видео. По их словам, водитель заявил, что привез отходы со стройплощадки очистных сооружений по распоряжению своего начальства.

Местные жители обратились в севастопольское представительство Национального комитета экологической безопасности. Там составили соответствующий акт и отправили документы в прокуратуру, губернатору Севастополя и в Москву.

Напомним, проблема утилизации строительного мусора в Севастополе стоит очень остро: горы строительных отходов обнаружены уже на нескольких городских кладбищах.

Севастополь, Лиана Макоба

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