Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга по приверженности здоровому образу жизни

Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для расчета использовались восемь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от причин, обусловленных алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.

Интегральный рейтинговый балл субъекта РФ определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.

Крым и Севастополь оказались в нижней четверти рейтингового списка – среди аутсайдеров.

РК с общим баллом 53,1 расположилась на 66 месте, Севастополь с результатом 51,5 – на 69 месте. Кстати, Крым оказался единственным регионом России, где ситуация за год не изменилась, а вот Севастополь ухудшил предыдущий результат.

В других регионах Южного федерального округа картина значительно лучше. Так, Астраханская область занимает 30 место, Ростовская – 20, Волгоградская – 15. А Адыгея, Калмыкия и Краснодарский карй входят в ТОП-10 регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»