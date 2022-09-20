Некому рулить: в Ялте заявили об острой нехватке важных специалистов

Власти Ялты столкнулись с острой нехваткой водителей общественного транспорта.

«Нужны силы и «Крымтроллейбусу», и другим перевозчикам. Также требуются водители школьных автобусов», – сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», набор водителей объявили сразу 4 транспортных компании, включая ГУП РК «Крымтроллейбус». Обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет и зарплату от 40 тысяч рублей. Но проблема в том, что такая зарплата, по словам врио министра транспорта РК Николай Лукашенко, мало кого привлекает во всех точках Крыма. Что уж говорить о самом дорогом городе республики.

С водителями школьных автобусов тоже проблема. Сейчас открыты 4 вакансии – в Форосе, Гаспре и Массандре. Но зарплата в этом секторе меньше – всего 30 тысяч рублей вместе с премией, правда, обещают бесплатные обеды и, конечно, соцпакет.

Ялта, Олег Яковенко

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