В Европе возник ажиотажный спрос на дрова

В Европе резко вырос спрос на дрова, что привело к серьезному дефициту. Об этом пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

«Поскольку цены на газ и электроэнергию стремительно растут, многие домохозяйства в Европе этой зимой переходят на дрова в качестве альтернативного или резервного источника тепла. В настоящее время в регионе наблюдается нехватка древесины и дров, что приводит к повышению цен», – отмечают журналисты.

Так, в Германии и Бельгии цены выросла в 2,5 раза, в Болгарии – в 3, в Венгрии – на 50%, в Польше и Словакии – в 2 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и за пределами еврозоны – в Албании, Косово и Сербии.

При этом отмечается серьезная нехватка древесины. Сейчас почти все породы деревьев – дуб, каштан, клен, береза, хвойные – идут на дрова. Но помимо отопления, эти ресурсы нужны и в других отраслях, которые сейчас испытывают дефицит. А это, в свою очередь, опять поднимает цены.

В итоге европейские правительства начали вводить ограничения на экспорт древесины.

По мнению экспертов, с нынешней ситуацией на рынке лесоматериалов Европе следует готовиться как минимум к двум сложным зимам.

Москва, Мирослава Мельник

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