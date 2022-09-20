Крым не досчитался почти 30 процентов туристов

В Крыму в течение лета отдохнули 4,2 млн человек, а сначала года побывало 5,2 млн туристов. Об этом сообщил глава Минкурортов РК Вадим Волченко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году эти показатели составляли соответственно 5,2 и 7,2 млн человек. Иными словами, летний турпоток снизился более чем на 19%, а в годовом выражении – на 28%. Достичь уровня 2019 года, с которым любят сравнивать показатели турсферы крымские чиновники, не удалось: тогда за лето в РК, по официальным данным, отдохнули более 4,5 млн человек.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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