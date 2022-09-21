Крым получит деньги на создание сети АЗС со сжатым газом

Крым получит более 68 млн рублей на создание сети автомобильных заправочных станций со сжатым газом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели 3,6 млрд рублей. 905 млн из этой суммы получат южные регионы.
«Сжатый газ, в отличие от сжиженного, дороже. Зато он более экологичный и безопасный, – пишет telegram-канал «Акценты». – Поэтому таким газом заправляют в основном грузовики, тракторы, автобусы».
Отмечается, что больше всего денег не только на юге, но и в России получит Ростовская область – 418,3 млн рублей.
Крым по объемы выделенных средств делит 5 место в ЮФО с Дагестаном.
Симферополь, Олег Яковенко
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