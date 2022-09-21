В Севастополе дешевеет картофель, дорожают яблоки

Инфляция в Севастополе по итогам августа составила 14,5%. Об этом сообщили в городском отделении Южного ГУ Банка России.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», динамику определяли снижение спроса на некоторые товары длительного пользования и на туристические услуги, укрепление рубля и увеличение предложения на отдельных внутренних товарных рынках.
В продуктовом сегменте отмечено снижение цен на картофель, помидоры и свинину, подорожали лук и яблоки. Притормозили темпы роста цен на говядину, курицу и полуфабрикаты, мороженую рыбу и морепродукты.
В среднем по России инфляция по итогам августа составила в годовом исчислении 14,3%.
Севастополь, Олег Яковенко
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