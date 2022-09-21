В Севастополе грузовик снес пять автомобилей

В Севастополе грузовик с неисправными тормозами снес пять автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром на дороге Севастополь – Инкерман.

Во время спуска по автодороге грузовой автомобиль МАЗ с прицепом из-за возникшей неисправности тормозной системы столкнулся с пятью движущимися впереди машинами.

«В настоящее время установлено, что в результате аварии один из пассажиров автомобилей-участников ДТП погиб, и ещё четверо получили травмы различной степени тяжести», – сообщили в пресс-служба УМВД по Севастополю.

Пострадавшие госпитализированы. В аварии разбираются ГИБДД и полиция.

Севастополь, Олег Яковенко

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