В Крыму и Севастополе созданы мобилизационные штабы

В Крыму сегодня создан мобилизационный штаб – об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Создан штаб для оказания содействия в исполнении указа президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Правительство республики, министерства и ведомства работают в прямом контакте с командованием Вооруженных Сил России», – заявил он.

Призывная комиссия сформирована и в Севастополе. Ее возглавил губернатор Михаил Развожаев. О том, сколько человек должны призвать в каждом регионе и какими военно-учетными специальностями они должны обладать, не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

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