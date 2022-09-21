На одном из пляжей Севастополя прогремел взрыв

На одном из пляжей Севастополя сегодня утром прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе Солдатского пляжа: там обнаружили в воде странный предмет. Территорию оцепили. Отдыхающих и жильцов окрестных домов эвакуировали.

Специалисты обследовали «пришельца»: он оказался водоплавающим беспилотным аппаратом. Его уничтожили – этот взрыв и слышали многие горожане.

«Никакой опасности нет», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь, Олег Яковенко

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