На одном из пляжей Севастополя прогремел взрыв

На одном из пляжей Севастополя сегодня утром прогремел взрыв.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе Солдатского пляжа: там обнаружили в воде странный предмет. Территорию оцепили. Отдыхающих и жильцов окрестных домов эвакуировали.
Специалисты обследовали «пришельца»: он оказался водоплавающим беспилотным аппаратом. Его уничтожили – этот взрыв и слышали многие горожане.
«Никакой опасности нет», – заявил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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