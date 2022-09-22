На портале правительства Крыма появилась кнопка для обращений к Аксенову, но не для всех

На официальном портале правительства Крыма размещена кнопка и форма обращения на имя главы РК Сергея Аксенова.

«Участники специальной военной операции: военнослужащие по контракту и добровольцы – смогут обращаться ко мне по вопросам материально-технического обеспечения бойцов и подразделений, поддержки семей и с другими просьбами, – заявил Аксенов. – Также по этим вопросам можно писать в личные сообщения на моей официальной странице «ВКонтакте».

Все поступившие обращения буду читать лично, разбираться в каждой конкретной проблеме».

По указанной главой Крыма ссылке открывается вот такая форма со странным названием:

Отметим, что на портале правительства РК включена защита от DDOS-атак, поэтому входа на сайт иногда приходится ждать долго.

Симферополь, Олег Яковенко

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