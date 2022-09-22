Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 204 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрирован 351 новый случай коронавирусной инфекции. После очередного существенного снижения заболеваемости (с 403 17 сентября до 304 18 сентября) показатели растут третий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции за эти 3 дня умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 204 тысячи 257 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысячи 257 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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